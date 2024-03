Soirée autour de la littérature argentine Janville-en-Beauce, vendredi 12 avril 2024.

Soirée autour de la littérature argentine Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Avec les auteurs Eduardo Berti et Juan Saenz Valiente et la comédienne Vicky Lourenço

Rencontres, lectures et repas partagé

Le programme sera riche il débutera avec l’actualité des traductions argentines contemporaines présentée par Paméla Ramos, suivra des lectures de textes des auteurs argentins par la comédienne, puis des temps d’échange, de discussions et de dédicaces et enfin la soirée se terminera autour d’un repas partagé argentin.

N’hésitez pas à venir vous immerger dans la culture littéraire de ce beau pays en participant aux diverses activités et en venant nous rendre visite à la librairie notre sélection du mois porte sur la découverte de la littérature argentine avec des romans d’auteurs argentins contemporains ou plus anciens, des polars, des recueils de poésie, des livres de recettes, ou encore des romans pour les plus jeunes.

• Entrée libre, participation pour le repas EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

11 Rue du Maréchal Foch

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@unepageaecrire.fr

L’événement Soirée autour de la littérature argentine Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2024-03-25 par OT COEUR DE BEAUCE