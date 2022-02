Soirée Autour de la Chanson Saint-Jean-de-Thouars, 19 mars 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

EUR 11 L’association Les Feux de la Rampe vous propose une nouvelle soirée de concerts. Au programme : Gaëlle Le TEUFF, auteure, compositrice, interprète, présentée avec les mots de Natacha Ezdra « Des chansons qui parlent d’elle, de nous, des histoires qui tantôt vous caressent, tantôt vous giflent et font sourire. Avec tendresse, sensualité et délicatesse, Gaëlle fait vibrer nos cordes sensibles par la force des mots, dans le relief de sa voix. Puis place au groupe « ô Bec ! » Avec leurs chansons libres comme l’air, parfois engagées, déjantées, toujours pleines d’humanité, histoire d’éclairer la parole et de chasser les petites haines de nos vies ordinaires propose un univers musical très ouvert. Des couleurs rock, folksong dominent, parfois teintées de blues. On bascule de chansons intimistes à climat, à des ambiances plus rythmées ou drôles.

