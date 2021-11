Pernes-les-Fontaines Médiathèque de Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines, Vaucluse Soirée « Aujourd’hui plus qu’hier » Médiathèque de Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines

Médiathèque de Pernes les Fontaines, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

L’amour est mis à l’honneur à la médiathèque le temps d’une soirée : le public se déplace au rythme des animations sous le signe de l’humour et de la convivialité. Rencard fixé à 19h.

Dans la limite des places disponibles

Le temps d’une soirée, parlons d’amour(s) ! Médiathèque de Pernes les Fontaines 250 Cours de la République 84210 Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines Vaucluse

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T22:00:00

