SOIRÉE AU PUBLIC HOUSE Pornichet, 7 mai 2022, Pornichet.

SOIRÉE AU PUBLIC HOUSE The Public House 144 avenue du Général De Gaulle Pornichet

2022-05-07 – 2022-05-07 The Public House 144 avenue du Général De Gaulle

Pornichet Loire-Atlantique

Vendredi 6 mai à 21h : Concert Did’joe (pop groove)

Samedi 7 mai : soirée jeux ados et adultes avec la boutique 1,2,3 Soleil

Vendredi 13 mai : La Bagnole en concert (folk + punk à chien + musette & mobilhome)

Vendredi 20 mai : concert The Drewds (groupe irlandais)

Samedi 21 mai : soirée spéciale “La Cité de la Peur” avec diffusion du film, blind test et repas à thème

Entrée libre.

Réservation conseillée pour la restauration au 02 28 55 81 62

Chaque semaine The Public House vous propose des concerts ou animations

+33 2 28 55 81 62

