Soirée au Manoir de Donville Méautis, samedi 1 juin 2024.

Soirée au Manoir de Donville Méautis Manche

Concert de jazz avec le groupe two of us, suivi d’un spectacle immersif à 22h45. Revivez la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle que la famille Bucaille l’a vécu. Découvrez la bataille de Bloody Gulch qui s’est déroulée le 12 et 13 juin. Un spectacle immersif avec véhicules d’époque et figurants en tenue d’époque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:00:00

fin : 2024-06-01 23:30:00

Méautis 50500 Manche Normandie

