Soirée au jardin Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Soirée au jardin Lieu non detérminé, 15 juin 2022, La Baule-Escoublac. Soirée au jardin

Lieu non detérminé, le mercredi 15 juin à 17:00

Cette soirée dans un jardin partagé sera l’occasion d’échanger sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. Au jardin, grâce à un sol vivant et des pollinisateurs variés, assurez-vous une belle récolte de légumes ! Rejoignez-nous pour observer et découvrir la vie surprenante des petites bêtes du jardin. Sont-elles des auxiliaires ou des ravageurs ? Qu’est-ce qu’un syrphe ? Vous avez dit osmie ? Autour d’un verre, nous poursuivrons nos échanges. Public familial – Sortie pédestre – 2h – Gratuit Informations et réservation : Maison du Parc http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda

Public

Cette soirée dans un jardin partagé sera l’occasion d’échanger sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. Au jardin, grâce à un sol vivant et des pollinisateurs variés, assu… Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T17:00:00 2022-06-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu non detérminé Adresse La Baule-Escoublac Ville La Baule-Escoublac lieuville Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

Soirée au jardin Lieu non detérminé 2022-06-15 was last modified: by Soirée au jardin Lieu non detérminé Lieu non detérminé 15 juin 2022 La Baule-Escoublac Lieu non detérminé La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique