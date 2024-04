Soirée au Domaine Nicolo & Paradis Arsonval, samedi 6 juillet 2024.

Soirée au Domaine Nicolo & Paradis Arsonval Aube

Venez nous rejoindre pour une super soirée qui va faire moussée !

Au programme:

– visites commentées de la brasserie/distillerie à 18h et à 19h

– concert du groupe rock The Ludes à 20h

– Petite restauration, bières pression, champagne et cocktails

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:00:00

fin : 2024-07-06

6 rue du désert

Arsonval 10200 Aube Grand Est contact@domaine-np.com

L’événement Soirée au Domaine Nicolo & Paradis Arsonval a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne