Villiers-au-Bouin Indre-et-Loire Villiers-au-Bouin Autour d’un marché des artistes, des personnages d’époque, chanteurs, musiciens, danseurs, découvrez l’ambiance d’autrefois … Repas de fouées durant toute la soirée

Visite libre des commerces d’époque

Visite d'une reconstitution de village 1900 avec la présence d'artistes et artisans … Fabrication de fouées à déguster sur place. Autour d'un marché des artistes, des personnages d'époque, chanteurs, musiciens, danseurs, découvrez l'ambiance d'autrefois … Repas de fouées durant toute la soirée

Visite libre des commerces d'époque

Il est indispensable de réserver vos tables !

laboulerie@outlook.com +33 6 40 18 15 17 http://gitedelaboulerie.fr/

