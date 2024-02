Soirée Atelier Floral à Loue à la Bouche Loue à la Bouche Scey-Maisières, vendredi 29 mars 2024.

Soirée concert, avec Lola et sa guitare à Loue à la Bouche.

Une voix chaude et puissante qui lui permet de proposer un répertoire très varié de la pop anglaise à la variété française.

Vous pourrez vous restaurer de nos Scieries à partager, des planches dînatoires cuisinées, de nos planches mont d’or…, et de nos desserts.

Côté bar, peut être l’occasion de découvrir nos nouveaux cocktails d’automne ou encore le nouveau rhum arrangé maison à la verveine citronnée.

Réservation obligatoire. .

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-04-29 22:00:00

Loue à la Bouche 6 Rue des Forges

Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leverger@mailo.com

