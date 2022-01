Soirée-Atelier Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée-Atelier Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, 23 janvier 2020, Paris. Soirée-Atelier

Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, le jeudi 23 janvier 2020 à 20:30

Jeudi 23 janvier à 20h30, dans l’église La paroisse organise une Soirée-Atelier sur le thème : Un enfant en danger… que puis-je faire ? avec la participation de M. Gérard NICOLAY, du diocèse de Paris, et Mme Emmanuelle RIBLIER, psychologue. Quelles situations de maltraitance ou d’enfants en danger avez-vous pu observer autour de vous ? Comment réagir ? Que faire ? Venez avec toutes vos questions et parlez-en et invitez toutes personnes de votre entourage, la proposition est ouverte à tous (parents, grands-parents, amis, voisins…).

Entrée libre

» Un enfant en danger… que puis-je faire ? » Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-23T20:30:00 2020-01-23T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Adresse 81 rue d'Alleray, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Paris Departement Paris

Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée-Atelier Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 2020-01-23 was last modified: by Soirée-Atelier Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 23 janvier 2020 Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance Paris Paris

Paris Paris