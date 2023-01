Soirée Atelier du Grand Tetras Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Soirée Atelier du Grand Tetras Besançon, 18 janvier 2023, Besançon . Soirée Atelier du Grand Tetras 95 Grande Rue La librairie Les Sandales d’Empédocle Besançon Doubs La librairie Les Sandales d’Empédocle 95 Grande Rue

2023-01-18 19:00:00 – 2023-01-18 20:30:00

La librairie Les Sandales d’Empédocle 95 Grande Rue

Besançon

Doubs EUR Rencontre avec Daniel Leroux, éditeur implanté dans un petit village du Massif Jurassien

qui vient également présenter son roman:

La fugue mystique de Catherine Fustel +33 3 81 82 00 88 https://www.sandalesdempedocle.fr/ La librairie Les Sandales d’Empédocle 95 Grande Rue Besançon

