Soirée atelier Débat Pour un usage raisonné des écrans Obernai, mardi 20 février 2024.

Soirée atelier Débat Pour un usage raisonné des écrans Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 19:00:00

fin : 2024-02-20 21:00:00

Comment éviter les pièges et les excès au quotidien et profiter d’un usage raisonné des écrans ? Atelier débat organisé par la MSA d’Alsace, destiné aux parents et enfants de la primaire au lycée.

Les écrans sont partout et notamment dans le quotidien des enfants/adolescents/adultes. Ils peuvent être très utiles, mais ils ne sont pas innocents…

Comment éviter les pièges et les excès au quotidien et profiter d’un usage raisonné des écrans ?

Cet événement destiné aux parents et enfants de la primaire au lycée a pour objectif de leur faire :

• identifier les bienfaits et les risques des écrans et

• identifier des astuces pour gérer les écrans dans le quotidien.

Atelier débat organisé par la MSA d’Alsace dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé.

Gratuit sur inscription au plus tard le 12 Février, par téléphone au 03 89 20 78 85 ou par mail inscriptions@alsace.msa.fr

2 Avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est inscriptions@alsace.msa.fr



L’événement Soirée atelier Débat Pour un usage raisonné des écrans Obernai a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme d’Obernai