Soirée astronomie « Sous la lune » L’association d’astronomie d’Herbignac « La Brière Etoilée » vous propose une soirée sous la Lune ! Profitez du ciel d’hiver et venez observer la Lune avec des télescopes. Observation suivie de pe… Vendredi 16 février, 20h00 4 rue de la Coulée Verte 56130 Ferel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

L’association d’astronomie d’Herbignac « La Brière Etoilée » vous propose une soirée sous la Lune ! Profitez du ciel d’hiver et venez observer la Lune avec des télescopes. Observation suivie de petites conférences pour

découvrir le satellite, le programme Artemis et les mythes et légendes associés à la Lune. En cas de mauvais temps, les conférences seront maintenues.

4 rue de la Coulée Verte 56130 Ferel 4 rue de la Coulée Verte 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-astronomie-sous-la-lune-ferel.html »}]

LOISIRS NATURE