Soirée Astronomie – Mythologie du Ciel d’été Chamoux, 8 juillet 2022, Chamoux.

Soirée Astronomie – Mythologie du Ciel d’été

Les Quatre Chemins Chamoux Yonne

2022-07-08 – 2022-07-08

Chamoux

Yonne

Derrière une constellation, il y a l’Homme qui regarde le ciel, et qui y projette son imagination et ses croyances. Le fait de prêter des formes à la disposition des étoiles est un point commun à l’humanité entière, chaque civilisations ayant dessiné « son » ciel nocturne.

Petit tour d’horizon des constellations du ciel d’été et une plongée dans la mythologie (grecque) qui lui est associée. Pour les rêveurs, les passionnés de l’antiquité, et ceux qui trouvent une inspiration infinie dans le ciel nocturne.

Derrière une constellation, il y a l’Homme qui regarde le ciel, et qui y projette son imagination et ses croyances. Le fait de prêter des formes à la disposition des étoiles est un point commun à l’humanité entière, chaque civilisations ayant dessiné « son » ciel nocturne.

Petit tour d’horizon des constellations du ciel d’été et une plongée dans la mythologie (grecque) qui lui est associée. Pour les rêveurs, les passionnés de l’antiquité, et ceux qui trouvent une inspiration infinie dans le ciel nocturne.

Chamoux

dernière mise à jour : 2022-06-28 par