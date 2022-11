Soirée astronomie Loudun, 30 novembre 2022, Loudun.

Soirée astronomie

Café Partagé Rue du Collège Loudun Vienne Rue du Collège Café Partagé

2022-11-30 19:00:00 – 2022-11-30

Rue du Collège Café Partagé

Loudun

Vienne

Discussion et observation avec Yves Roger de l’association Nature Ouest. Un savoir et une passion partagés en toute simplicité et pour tout le monde.

Thème de la rencontre : Filtre lunaire pour une observation optimale.

Discussion et observation avec Yves Roger de l’association Nature Ouest. Un savoir et une passion partagés en toute simplicité et pour tout le monde.

Thème de la rencontre : Filtre lunaire pour une observation optimale.

+33 7 64 01 56 71

Café Partagé

Rue du Collège Café Partagé Loudun

dernière mise à jour : 2022-11-18 par