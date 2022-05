Soirée Astronomie Juillet Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Soirée Astronomie Juillet Arès, 20 juillet 2022, Arès. Soirée Astronomie Juillet Arès

2022-07-20 21:30:00 – 2022-07-20 23:00:00

Arès Gironde Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne. En partenariat avec l’association La Bételgeuse.

Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne. En partenariat avec l'association La Bételgeuse.

RDV au bout de la rue des Alouettes.

RDV au bout de la rue des Alouettes. +33 5 56 60 18 07 Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne. En partenariat avec l’association La Bételgeuse.

RDV au bout de la rue des Alouettes. © OT Arès

Arès

