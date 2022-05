Soirée astronomie Hauterive-la-Fresse, 1 juillet 2022, Hauterive-la-Fresse.

Soirée astronomie Observatoire de la Perdrix La Perdrix Hauterive-la-Fresse

2022-07-01 – 2022-07-01 Observatoire de la Perdrix La Perdrix

Hauterive-la-Fresse Doubs Hauterive-la-Fresse

A 21h30 en juillet, à 20h30 en août (durée : 1h30 à 2h).

Organisée par l’AstroClub du Haut-Doubs.

Au programme : expo photos, maquettes pédagogiques, système solaire miniature, diaporama (thème 2022 : le Soleil) et observation du ciel à l’œil nu puis aux télescopes. Annulation si temps couvert. Chaussures et vêtements chauds vivement conseillés.

4€ /pers, gratuit (-10 ans).

Réservation sur site Internet du club et prise des billets sur place.

https://astro-pontarlier.jimdo.com/

