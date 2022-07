Soirée astronomie et histoire des constelations Saint-Rémy-du-Plain Saint-Rémy-du-Plain Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Rémy-du-Plain

Soirée astronomie et histoire des constelations Saint-Rémy-du-Plain, 23 août 2022, Saint-Rémy-du-Plain. Soirée astronomie et histoire des constelations

Stade de foot Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine

2022-08-23 22:00:00 – 2022-08-23 Saint-Rémy-du-Plain

Ille-et-Vilaine Saint-Rémy-du-Plain L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invites à venir assister à une soirée astronomie et histoire des constellations. C’est lors d’une soirée au couché du soleil que vous pourrez lever les yeux et découvrir les constellations. En compagnie de Guillaume Morin (Biosphère et Compagnie) vous pourrez découvrir le fonctionnement du matériel à utiliser pour découvrir les constellations. Rendez-vous à 22h au stade de Saint-Rémy-du-Plain. Réservations obligatoires – Limité à 25 personnes. L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invites à venir assister à une soirée astronomie et histoire des constellations. C’est lors d’une soirée au couché du soleil que vous pourrez lever les yeux et découvrir les constellations. En compagnie de Guillaume Morin (Biosphère et Compagnie) vous pourrez découvrir le fonctionnement du matériel à utiliser pour découvrir les constellations. Rendez-vous à 22h au stade de Saint-Rémy-du-Plain. Réservations obligatoires – Limité à 25 personnes. Saint-Rémy-du-Plain

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Rémy-du-Plain Autres Lieu Saint-Rémy-du-Plain Adresse Stade de foot Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine Ville Saint-Rémy-du-Plain lieuville Saint-Rémy-du-Plain Departement Ille-et-Vilaine

Soirée astronomie et histoire des constelations Saint-Rémy-du-Plain 2022-08-23 was last modified: by Soirée astronomie et histoire des constelations Saint-Rémy-du-Plain Saint-Rémy-du-Plain 23 août 2022 Stade de foot Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine

Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine