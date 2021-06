Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains 34540, Balaruc-les-Bains SOIREE ASTRONOMIE Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: 34540

Balaruc-les-Bains

SOIREE ASTRONOMIE Balaruc-les-Bains, 20 juin 2021-20 juin 2021, Balaruc-les-Bains. SOIREE ASTRONOMIE 2021-06-20 17:00:00 – 2021-06-20

Balaruc-les-Bains 34540 Observation Astronomique.

Grâce à un télescope spécial, observation du Soleil. Exposition

d’affiches de l’association française d’astronomie. Dès

la tombée de la nuit, sur grand écran, en direct, voyage

extraordinaire dans le système solaire avec des vidéos et

images de la NASA et de l’ESA ; parallèlement, observation du

ciel avec des télescopes. A partir de 17h. Plage du Belambra Observation Astronomique. Grâce à un télescope spécial, observation du Soleil. Exposition d’affiches de l’association française d’astronomie. Observation Astronomique. Grâce à un télescope spécial, observation du Soleil. Exposition d’affiches de l’association française d’astronomie. Observation Astronomique.

Grâce à un télescope spécial, observation du Soleil. Exposition

d’affiches de l’association française d’astronomie. Dès

la tombée de la nuit, sur grand écran, en direct, voyage

extraordinaire dans le système solaire avec des vidéos et

images de la NASA et de l’ESA ; parallèlement, observation du

ciel avec des télescopes. A partir de 17h. Plage du Belambra

Détails Catégories d’évènement: 34540, Balaruc-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Balaruc-les-Bains Adresse Ville Balaruc-les-Bains lieuville 43.43882#3.68004