Port du masque obligatoire – merci de respecter les règles de distanciation.

Pass sanitaire demandé DESCRIPTIF Venez passer une soirée originale en balade éclairée par les étoiles. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au coeur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce qui vous entoure, apprenez à vous orienter avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et leurs mythologies. Avec l’association Néovent

Prévoir chaussures fermées et être habillé chaudement.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

A partir de 8 ans ; places limitées, inscription obligatoire à l’OT

