Soirée astronomie avec la Brière étoilée Château de Ranrouët Herbignac, vendredi 19 avril 2024.

L’association d’astronomie herbignacaise vous propose une soirée d’observation du ciel. À travers leurs lunettes et télesopes, vous pourrez observer la Lune, Jupiter et des objets du ciel profond (nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles…).

Annulation si météo la météo est mauvaise.

Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët
44410 Herbignac
Herbignac
44410
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

