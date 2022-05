Soirée Astronomie Août

Soirée Astronomie Août, 7 août 2022, . Soirée Astronomie Août

2022-08-07 – 2022-08-07 Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne. En partenariat avec l’association La Bételgeuse.

