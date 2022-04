Soirée astro : les lyrides Observatoire de Luzernod La Valla-en-Gier Catégories d’évènement: La Valla-en-Gier

Observatoire de Luzernod, le vendredi 22 avril à 20:30

Ce n’est pas la seule période, vous pouvez assistez à environ 70 rendez-vous avec ces essaims de poussières voguant dans notre système solaire. Celles-ci croisent l’orbite de la Terre pour finalement s’enflammer en rentrant dans notre atmosphère à des vitesses vertigineuses. Venez avec votre curiosité, posez vos questions, écarquillez vos yeux, … Les bénévoles du Club sont impatients de vous accueillir autour des télescopes sur le stade de la commune de la Valla en Gier au Hameau de Luzernod en contrebas de notre observatoire. Informations complémentaires : Pour se rendre sur le lieu d’observation et trouver notre observatoire suivez [ce lien](https://astro.mjcstchamond.fr/le-club-astrouranie/observatoire/)

Entrée libre

Vous connaissez sûrement les Nuits des Étoiles, une période de l'année, au mois d'août, durant laquelle les étoiles filantes sont nombreuses.

