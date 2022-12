Soirée astro et queer à la Poudrière La Poudrière Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée astro et queer à la Poudrière La Poudrière, 7 janvier 2023, Paris. Le samedi 07 janvier 2023

de 22h00 à 05h00

. payant Gratuit avant 22h00 / Apres 22h00, Entrée 10€ sur place et 5€ en preventes. Adelphes constellationnistes et voyageur.se.s astraux, bienvenue à Capricornia, la soirée qui célèbre les capricornes le 7 janvier à la Poudrière, à partir de 22h ! Souvent introverti.e.s et incompris.e.s, les capricornes aiment être célébré.e.s. Alors viens braver le froid des nuits d’hiver, viens braver ta fatigue post fêtes de fin d’années et viens te réchauffer sur le dancefloor. Le dry-january attendra ! Quand ? Le 7 janvier Où ? A la poudrière Pourquoi ? Pour secouer ses cornes et sa crinière. Les poissons du collectif Bragi pufferfish sont aux platines: – Loki Starfish

– Fabisounours

– Fenouil2000

– Morgan Ivy

– Lucifer des Enfers De la House au Disco Dark, Techno et hard Techno ! Événement queer astro-friendly pour les non capricornes. No homophobia

No sexism

No transphobia

No racism

No fatphobia

No relous C’est vingt vingt-trois, good vibes only! La Poudrière 41 rue Servan 75011 Paris Contact : https://facebook.com/events/s/capricornia-birthday-of-lucife/2226066357572789/ https://facebook.com/events/s/capricornia-birthday-of-lucife/2226066357572789/ https://facebook.com/events/s/capricornia-birthday-of-lucife/2226066357572789/

