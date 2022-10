Soirée astrale #6 – hiver Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13617

13617 Une occasion supplémentaire de mêler artistes en résidence et projets développés sur le territoire Aix-Marseille et une invitation à célébrer notre relation au vivant au fil des solstices et équinoxes.



Avec Thierry Balasse | Tiphaine Calmettes & les étudiant.e.s de l’ESAAIX | Donatien Aubert. Les Soirées astrales proposent d’entrer dans chaque saison avec un rituel de partage artistique au jardin. Dans le cadre d’une 5ème saison, Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence. 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence

