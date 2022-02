Soirée astrale #3 printemps Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée astrale #3 printemps Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence. Soirée astrale #3 printemps 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône L’arrivée du printemps est célébrée avec une soirée partagée, parcours entre le

ardin et les différents espaces du 3 bis f, entre danse, théâtre, expositions et projections de films puis un bal astral, invitant le public à une haute connexion post-équinoxe !



● de 19h à 20h30 : Marion Storm, Apparitions sur le récif – étape de création (danse/performance – France- USA), résidence post-formation exerce (CCN Montpellier)

● de 20h45 à 22h : Conversation autour d’un projet de non-spectacle, Jesshuan

Diné | Compagnie Pop manuscrit (théâtre – Aix-en-Provence)

● en continu de 19h à minuit : projection films Trek danse, Robin Decourcy, en écho aux randonnées dansées Trek danse pastoral

● en continu de 19h à minuit : Charged Space, Ben Weir, exposition (dernier jour)

● de 22h30 à minuit : Bal astral dans l’installation vidéo de Robin Decourcy, final du Trek danse. Les Soirées astrales du 3 bis f proposent d’entrer dans chaque saison avec un rituel de partage artistique au jardin. Dans le cadre de Une 5ème saison https://www.3bisf.com/ L’arrivée du printemps est célébrée avec une soirée partagée, parcours entre le

ardin et les différents espaces du 3 bis f, entre danse, théâtre, expositions et projections de films puis un bal astral, invitant le public à une haute connexion post-équinoxe !



● de 19h à 20h30 : Marion Storm, Apparitions sur le récif – étape de création (danse/performance – France- USA), résidence post-formation exerce (CCN Montpellier)

● de 20h45 à 22h : Conversation autour d’un projet de non-spectacle, Jesshuan

Diné | Compagnie Pop manuscrit (théâtre – Aix-en-Provence)

● en continu de 19h à minuit : projection films Trek danse, Robin Decourcy, en écho aux randonnées dansées Trek danse pastoral

● en continu de 19h à minuit : Charged Space, Ben Weir, exposition (dernier jour)

● de 22h30 à minuit : Bal astral dans l’installation vidéo de Robin Decourcy, final du Trek danse. 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse 3 bis f, lieu d'arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Ville Aix-en-Provence lieuville 3 bis f, lieu d'arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Soirée astrale #3 printemps Aix-en-Provence 2022-03-26 was last modified: by Soirée astrale #3 printemps Aix-en-Provence Aix-en-Provence 26 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône