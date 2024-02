Soirée Astérix au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 21 février 2024.

Re)découvrir les deux films d’animation du duo Clichy/Astier sur grand écran, à l’occasion d’une soirée spéciale Astérix, ça vous dit?

Au programme

18h ASTÉRIX LE DOMAINE DES DIEUX Alexandre Astier/Louis Clichy 1h26

20h30 ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE Alexandre Astier/Louis Clichy 1h26

Animations, quiz et places de ciné à gagner en perspective ! Mais aussi des tarifs préférentiels et une formule restauration rapide (pizzas par La Casa Italia Sainte-Foy-la-Grande et boissons) pour grignoter dans le hall entre les deux films !

Tarifs 1 film = 6 euros (5 euros de 16 ans)

2 films = 10 euros

2 films + petite restauration = 15 euros

Réservation par mail obligatoire (jusqu’au mardi 20 février/nombre de places limité) pour la formule 2 films + petite restauration mriviere.artec@gmail.com EUR.

Début : 2024-02-21 18:00:00

Cinéma La Brèche 140 rue de la République

mriviere.artec@gmail.com

