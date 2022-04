Soirée asperges Pfaffenheim Pfaffenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pfaffenheim

Soirée asperges Pfaffenheim, 7 mai 2022, Pfaffenheim. Soirée asperges Pfaffenheim

2022-05-07 – 2022-05-07

Pfaffenheim Haut-Rhin Pfaffenheim Soirée asperge organisée par l’Association Gouttes d’Eau . Repas convivial sur réservation. +33 6 45 50 76 35 Soirée asperge organisée par l’Association Gouttes d’Eau . Pfaffenheim

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Pfaffenheim Autres Lieu Pfaffenheim Adresse Ville Pfaffenheim lieuville Pfaffenheim Departement Haut-Rhin

Pfaffenheim Pfaffenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pfaffenheim/

Soirée asperges Pfaffenheim 2022-05-07 was last modified: by Soirée asperges Pfaffenheim Pfaffenheim 7 mai 2022 Haut-Rhin Pfaffenheim

Pfaffenheim Haut-Rhin