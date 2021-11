Soirée arts & Culture : La Semaine de l’étudiant Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse, 18 novembre 2021, Toulouse.

Soirée arts & Culture : La Semaine de l’étudiant

Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse, le jeudi 18 novembre à 19:00

### Soirée arts & culture Rendez-vous le jeudi 18 novembre 2021 pour la soirée arts et culture au musée des Augustins, organisée dans le cadre de La Semaine de l’Étudiant ! Le temps d’une soirée exceptionnelle au musée des Augustins, laissez-vous guider par les ambiances musicales et quelques “faux guides” pour découvrir un lieu, des œuvres, une histoire… en toute convivialité. Pendant cette soirée, le musée, associé à l’Université fédérale et au magazine Clutch, accueille dans son cloître et son église différents artistes, danseur, organiste, groupe de jazz, DJ, atelier de modèle vivant ainsi qu’une pléiade d’étudiants-médiateurs et de chercheurs “dealers de science” imprévisibles. L’occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir le musée en mode “nocturne” ### Programme * 19h15-19h45 : Musique Jazz / X-tet Mirail Band Université Toulouse Jean Jaurès. * 19h15-23h : Médiations artistiques et scientifique “dealers de science”, visites-médiations de l’exposition [Théodule Ribot](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35002/Théodule%20Ribot) * 20h-20h45 : Solo danse / Guilhem Chatir, Akram Khan Company * 21-22h : Atelier dessin / cours de dessin d’après modèle vivant animé par Noémie Mangin. En libre accès * 21h-23h : Musique electro / DJ Yeahman ![]() ### Plus d’infos [Site du Musée des Augustins ](https://www.augustins.org/fr/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 18 novembre de 19h à 23h * Bar et restauration sur place. * Entrée sur présentation du [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire). * Accessibilité pour personnes à mobilité réduite avec fauteuil roulant. * Course d’orientation dans Toulouse, Nuit des étudiants du monde, Cour des initiatives étudiants, soirée arts et culture… La Semaine de l’Étudiant, c’est du 13 au 18 novembre 2021 ! L’occasion de (re)découvrir la ville et de faire (mieux) connaissance avec les autres étudiantes et étudiants ! Retrouvez tout le programme sur le [site du Welcome desk ](https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/loisirs-sorties/semaine-letudiant/ledition-2021) ![]()

Gratuit pour les étudiants / 6 € / 4€. Sans réservation.

Culture

Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T22:59:00