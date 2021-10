Lyon Studio de danse Takamouv Métropole de Lyon Soirée Artistique – Nesty // Exposition photos Studio de danse Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Takamouv vous invite pour cette nouvelle saison à venir découvrir des artistes lyonnais en toute intimité. **Rendez vous le dimanche 28 novembre pour une exposition photo avec Nesty !** ______ En savoir plus sur l’artiste : Fraichement diplômé d’un master en Management International en 2021, et résidant dans la ville de Lyon depuis 2018, Hans cherche à allier ses connaissances théoriques, ses connaissances pratiques et ses expériences personnelles (chorégraphies, spectacles et battles internationaux) afin de se parfaire en tant que danseur mais aussi en tant que futur chef de projet, son futur métier idéal. **____** **? DIMANCHE 28 NOVEMBRE** **? 4 RUE DE L’ARBRE SEC, 69001 LYON** **⏰ DE 15H À 17H**

10€

