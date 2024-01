Soirée artistique et culturelle sino-française FIAP Jean Monnet Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Veuillez réserver vos places dès maintenant en envoyant un SMS au 0619821432

Fêtez le 60ème anniversaire des relations diplomatiques Sino-Françaises en même temps que la fête pour le Nouvel An Chinois à Paris.

A l’occasion du Nouvel An chinois et du 60ème anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises, le FIAP Jean Monnet et l’Association AIA vous convient à une soirée artistique et d’échanges culturels

L’événement mettra en avant l’exposition du célèbre peintre chinois YE Xing Qian, accompagnée de performances exceptionnelles de l’école A.I Danse de Paris

Cette célébration unique mettra en lumière la richesse de la tradition chinoise ainsi que l’énergie vibrante de la nouvelle année 2024

FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis 75014 Paris

Contact : https://aia-france.com/ +33619821432 info@aia-france.com https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ linktr.ee/aia_france

AIA, Vanecha, Vanecha_Roudbaraki, Paris, MANI, fiap, sino-francaise, Soirée festive sino-francaise AIA/ Fiap Paris