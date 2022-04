SOIRÉE ART-SCIENCE : CONFÉRENCE “NÉOLITHIQUE ET ANTHROPOCÈNE” & SPECTACLE “EMPREINTES” Béziers, 12 avril 2022, Béziers.

SOIRÉE ART-SCIENCE : CONFÉRENCE “NÉOLITHIQUE ET ANTHROPOCÈNE” & SPECTACLE “EMPREINTES” Béziers

2022-04-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-12

Béziers Hérault

EUR 5 « Soirée Art-Science » :

En proposant une autre perception du monde, l’art peut contribuer à faciliter cette compréhension. Pour conduire le citoyen à se familiariser avec ces notions imbriquées d’art et de science, la Scène de Bayssan s’associe avec l’association des professeurs d’histoire géographie pour proposer au grand public une nouvelle formule de rencontre autour de la transmission des savoirs de manière originale, afin de stimuler la curiosité, la mise en perspective, l’émerveillement, la curiosité et bien entendu, le dialogue.

Jean-Paul Demoule et Loriane Wagner : « Néolithique et Anthropocène » & « Empreintes »

Pour ouvrir ce nouveau cycle, la Scène de Bayssan et l’association APHG ont souhaité associer un scientifique de renommée internationale, le professeur Jean-Paul Demoule, spécialiste de la protohistoire, et la chorégraphe de la Cie Portes Sud, Lorianne Wagner, auteur de la pièce « Empreintes » autour d’une problématique très largement évoquée par les scientifiques et très présente dans les médias, celle de l’Anthropocène – concept forgé pour rendre compte de l’impact sur le climat et la biodiversité de l’accumulation accélérée de gaz à effets de serre, ainsi que des dégâts irréversibles causés par la surconsommation des ressources naturelles. Dès lors plusieurs questions émergent parmi lesquelles celles posées par les deux protagonistes de cette soirée : à quand faire remonter cette influence de l’espace humaine dans l’écosystème Terre : jusqu’au Néolithique ? Quelle perception l’être humain entretient-il avec ce concept au regard de ses habitudes de consommation et pour quelles « empreintes » produites ?

Les conférences d’Hérodote en partenariat avec l’APGH LR.

Jean-Paul DEMOULE

Néolithique et anthropocène : L’archéologie n’est désormais plus un passe-temps, une chasse aux trésors ou une accumulation plus ou moins ennuyeuse de débris. Elle permet au contraire de réfléchir sur les trajectoires des sociétés passées, sinon présentes. Le néolithique, c’est-à-dire l’invention de l’agriculture sédentaire il y a 12.000 ans, indépendamment en différents points du monde, a été la rupture la plus radicale de l’histoire humaine. Il a provoqué la croissance exponentielle de la population, et donc une course au progrès technique pour nourrir de plus en plus d’humains sur une planète finie, une exacerbation des tensions entre communautés désormais territorialisées, une augmentation sans fin des inégalités sociales et finalement une dégradation constante de l’environnement – inaugurant ce qu’on appelle désormais l’anthropocène. Mais tout ceci était-il une fatalité, et certaines sociétés du passé n’ont-elles pas fait des choix différents ? Et en fin de compte, l’agriculture aurait-elle fait le malheur des humains ?

Biographie : Jean-Paul Demoule est professeur émérite d’archéologie à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et ancien président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Il a mené des fouilles en France, en Grèce et en Bulgarie et s’est spécialisé dans l’étude du néolithique et de l’âge du Fer, tout comme sur l’histoire et le rôle social de l’archéologie et, plus récemment, sur les rapports entre archéologie et art contemporain. Il a publié environ 400 articles ainsi qu’une trentaine d’ouvrages, dont parmi les plus récents : On a retrouvé l’histoire de France (Gallimard, 2012), Naissance de la figure – L’art du paléolithique à l’âge du Fer (2007 et 2017 ; traduit en italien), Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident (2014 et 2017), Les dix millénaires qui ont fait l’histoire – Quand on inventa l’agriculture, les chefs et la guerre (Fayard 2017 ; traduit en italien), Une histoire des civilisations – Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances (La Découverte, 2018, en collaboration), Trésors ! Les petites et grandes découvertes qui font l’archéologie (Flammarion, 2019 & 2021 ; traduit en italien), Aux origines, l’archéologie – Une science au cœur des grands débats de notre temps (La Découverte, 2020), L’Europe archéologique (Gallimard, 2009 et 2021, en collaboration), L’ascenseur occupe la 501 5avec Sophie Calle ; Actes Sud, 2022), Homo Migrans, de la Sortie d’Afrique au Grand Confinement (Payot, 2022).

Loriane WAGNER

Avec la création de son solo chorégraphique « Empreintes », notamment par une résidence en juin 2021 à la Scène de Bayssan, Loriane Wagner s’interroge à l’heure de l’anthropocène, concept qui vise à tisser des liens entre les différents impacts de l’Homme, quelles « empreintes » sont/seront laissées par l’humanité sur Terre.

Artiste chorégraphique, elle évolue dans un milieu artistique dés son plus jeune âge, de part sa mère danseuse, professeur de danse et chorégraphe. Elle obtient un Bac en science économique et sociale en 2000 et décide de se former pour être interprète chorégraphique. Elle s’installe à Montpellier où elle est auditeur libre pendant 2 ans au CCN de Montpellier, elle rencontre de nombreux pédagogues et chorégraphes. Après un an au conservatoire régionale de Montpellier avec Jean- Pierre Alvarez et Rita Quaglia où elle obtient à l’unanimité du jury son DEC (diplôme d’étude chorégraphique ), elle

intègre la Compagnie Coline une formation d’insertion professionnelle à Istres dirigée par Bernadette Trippier, en 2002.

Durant ces deux années, elle rencontre de nombreux chorégraphes, danse dans trois créations (avec Myriam Berns, Angels Margarit et Mathias Faric) et trois reprises (avec Michel Kélémènis, Slomi Tuizer pour Hervé Robb, et Rita Cioffi pour

Dominique Bagouet). En sortant de sa formation, en 2004, elle intègre pendant 8 années, le CCN de Grenoble dirigé par JC Gallotta. Elle danse dans My Rock, l’Enfance de Mamamme, Les Gens qui dansent, Cher Ullyse, Maitre d’Amour, l’Homme à Tête de Chou et l’Incessante. En parallèle, elle travaille avec Laurence Wagner dans Trait d’union, TDU, Idem, Tandem, Passages, F..Fugitives, Moving, Sacré Planète, Bing-Bang, Madame Madame Monsieur Monsieur, les Habitants, Annie Vigier et Franck Appertet dans X-event, Didier Théron dans Shangaî boléro et Frédéric Céllé dans Et si…

En 2012, son aventure avec le CCN de Grenoble s’arrête pour se consacrer d’avantage à la création. La même année, elle rencontre Kirsten Debrock et participe à différents projets tels que Impostures, Derrière la porte, Regarde moi, et East Coast puis fait la connaissance de Bruno Pradet où une complicité naît dans L’homme d’habitude, et People What People. En 2014 et 2015 elle participe au festival « Un pas vers l’avant » en Cote d’Ivoire dirigé par Ange Aoussou avec son premier solo Apex, elle chorégraphie avec Gabi Glinz une restitution d’ateliers avec des danseurs africains, danse l’Incessante de JC Gallotta et Sacré planète de Laurence Wagner.

Aujourd’hui, elle danse dans plusieurs pièces chorégraphiques, assiste dans nombreux projets, avec Laurence Wagner, Bruno Pradet et Frédéric Céllé, et participe à des projets collaboratifs, performances, réflexions avec Patrick Mollo, Isabelle

Leroy, Maude Vergnaud, Christophe Brombin, Yannick Hugron et Mickaël Frappat. En 2020, elle signe la prochaine création Empreintes de la compagnie Portes Sud, et danse la prochaine création Tumultes de Bruno Pradet (Cie Vilcanota).

« Spedidam, DRAC, Région Occitanie, Département de l’Aude et aide à la résidence art vivant 11, conservatoire de Carcassonne, théâtre dans les vignes, Montpellier danse, théâtre du Rond-Point Valréas et Scène de Bayssan »

Crédits photos : JMW

Equipe artistique :

Chorégraphie et interprétation Loriane Wagner

Création musicale Pierre Diaz

Création lumières et régie : Aléxis Surjous

Création costumes : Yannick Hugron

Les Rencontres Art-Science de Bayssan

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-24 par SCENE DE BAYSSAN