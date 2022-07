SOIREE ART DE RUE & COURTS-METRAGES La Salvetat-sur-Agout, 22 juillet 2022, La Salvetat-sur-Agout.

SOIREE ART DE RUE & COURTS-METRAGES

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-07-22 – 2022-07-22

La Salvetat-sur-Agout

Hérault

Cette année encore, le Collectif M vous convie à une soirée estivale et culturelle, le 22 juillet à partir de 19h30 : « Art de rue et courts métrages » sur la place Montarnaud, au coeur du village de la Salvetat sur Agoût. La soirée débutera à 19h30 avec la compagnie « Gai tympan » et le spectacle d’art de rue » Cours sans sac ». Marion Pannetier nous offrira son spectacle poétique, décalé et engagé, mêlant théatre et danse, oscillant entre imaginaire enfantin et évocation poétique de problèmes actuels et d’autres chemins possibles, vers l’émancipation et la liberté.

Nous pourrons ensuite nous retrouver et échanger autour d’une assiette repas composée de salade, pizza maison, chips, tartine d’houmous, tartine de fromage, et dessert Flippo.

A 21h30, la Compagnie de cinéma itinérant « Les Vidéophages » vous proposera, durant une heure, une série de courts métrages sur le thème de la biodiversité et du patrimoine local. Nous pourrons prendre le temps de nous émerveiller sur la beauté de l’environement qui nous entoure, sur la biodiversité et sa richesse, l’ici et maintenant, si importants à préserver.

Soirée Art de rue & Courts-métrages autour de la Biodiversité

I Partie: Déballage incantatoire poétique et révolte avec Marion Pannetier-CIE GAI TYMPAN.

II Partie Projection extérieur de Courts-Métrages

19h30 Marion Pannetier-CIE GAI TYMPAN

20h30 Buvette-Restauration Piza chips, carottes räpées, hpumous, tartine de fromage + dessert FLIPO

21h30 Projection extérieur de Courts-Métrages

+33 892 97 64 60

La Salvetat-sur-Agout

