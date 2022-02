Soirée arpentage de livre Mediatheque Albertine Sarrazin, 20 mai 2022, Lignan-sur-Orb.

Soirée arpentage de livre

Mediatheque Albertine Sarrazin, le vendredi 20 mai à 18:30

En quelques mots : inspirés par les cercles de lecture ouvriers du 19° siècle, les ateliers d’arpentage de livres sont apparus dans les années 50, impulsés par l’association Peuples et Cultures. Il s’agit d’unir nos forces face à un livre “un peu compliqué” (ouvrage de philo, socio, politique, psycho, sciences etc….) Le livre est partagé en parties égales en fonction du nombre de participants (15 maximum) qui reçoivent donc un bout de livre. Après un moment d’introduction et de présentation, 1 heure est donnée pour la lecture individuelle, les participants sont libres de lire où ils veulent et dans les conditions qu’ils souhaitent. La seule consigne sera de noter sur une feuille de papier une phrase de la partie lue. Une phrase qui fait écho à un vécu, une phrase qui résume la partie, une phrase qui fait réagir, qui évoque quelque chose, une phrase qui justifie qu’on a aimé ou pas … bref…. une phrase CHOISIE par le lecteur, en toute liberté. À cette phrase, il faudra ajouter un bref commentaire, pour justifier le choix. À la fin de cette heure, le groupe se réunit à nouveau et met en commun les phrases en essayant d’en retenir des mots clefs. Le résultat est toujours très surprenant ! La lecture collective, c’est aussi de la lecture ! Et oui ! Ensuite s’enclenche un débat. Nous avons choisi de mener le débat pendant un repas partagé, pour encore plus de convivialité. Afin de garder un peu de suspense, nous ne publions pas le titre du livre qui sera arpenté, mais nous pouvons vous le communiquer sur demande. Si les conditions sanitaires du moment le permettent, la séance se terminera par un repas partagé. Gratuit Sur réservation (places limitées) Mesures sanitaires : ** Port du masque ** Contrôle du pass sanitaire (ou vaccinal) à l’entrée.

Sur réservation – Gratuit.

Vivez l’expérience d’une lecture collective : l’arpentage de livre !

Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T23:00:00