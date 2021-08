Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Soirée Aqua’Zen à la piscine Les Aqualies Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Soirée Aqua’Zen à la piscine Les Aqualies Niederbronn-les-Bains, 18 septembre 2021, Niederbronn-les-Bains. Soirée Aqua’Zen à la piscine Les Aqualies 2021-09-18 19:30:00 – 2021-09-18 21:30:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin EUR Dans le cadre du week-end mondial du bien-être, profitez de la piscine, notamment de son bassin extérieur avec ses bains à remous, dans une ambiance zen et tamisée à la tombée de la nuit. Des musiques douces et des boissons rafraichissantes seront proposées pour l’occasion. [World Wellness Weekend] Profitez de la piscine, notamment de son bassin extérieur avec ses bains à remous, dans une ambiance zen et tamisée. Des musiques douces et des boissons rafraichissantes seront proposées pour l’occasion. Accès réservé aux + de 18 ans. +33 3 88 09 13 00 Dans le cadre du week-end mondial du bien-être, profitez de la piscine, notamment de son bassin extérieur avec ses bains à remous, dans une ambiance zen et tamisée à la tombée de la nuit. Des musiques douces et des boissons rafraichissantes seront proposées pour l’occasion. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

