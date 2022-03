Soirée aquatonic à la Piscine de la Bretonnière Piscine de la Bretonnière Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Piscine de la Bretonnière, le vendredi 8 avril à 18:00

Soirée pendant laquelle vous pourrez participer à deux ateliers de 30 minutes au choix : * Un atelier “Aquagym Tonic” ou “Aqua Dance” * Un atelier “Cardiotraining” Accès libre aux bassins disponibles, jets massants, rivière à contre courant et espace détente (sauna, hammam et jacuzzi). Grignotages et rafraîchissements prévues selon l’évolution des conditions sanitaires. Pensez à réserver en ligne et à apporter votre gourde pour la soirée. Vendredi 8 avril, soirée aquatonic à la Piscine de la Bretonnière de 18h à 22h Piscine de la Bretonnière 1 rue Henri-Poincaré – Boufféré 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Boufféré Vendée

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T22:00:00

