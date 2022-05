Soirée Aqua Fitness à Aqua Severa Azay-le-Brûlé, 13 mai 2022, Azay-le-Brûlé.

Soirée Aqua Fitness à Aqua Severa Azay-le-Brûlé

2022-05-13 – 2022-05-13

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé

Soirée Aqua-Fitness – Une heure de sport et de détente !

Vendredi 13 mai 2022, le centre aquatique intercommunal Aqua Severa organise sa première soirée Aqua-Fitness.

l’occasion de tester les différentes activités proposées à Aqua Severa mais aussi de découvrir l’espace bien être. Dans une ambiance musicale et détendue.

Deux créneaux sont proposés :

• de 20h à 21h

• de 21h à 22h

Un programme : aquagym, circuit training, aquabike et bonus détente (spa, hamman, sauna, douches massantes,…).

Réservations : Rendez-vous à l’accueil de votre centre aquatique ou en ligne sur https://bit.ly/39D8OcI

+33 5 49 06 87 48

CCHVS

Azay-le-Brûlé

