Soirée après-ski Willer-sur-Thur, samedi 2 mars 2024.

Une soirée dans une ambiance digne des plus grandes stations de ski ! Plus besoin de faire 4 heures de route pour se rendre à Avoriaz ou à Ischgl, venez près de chez vous pour une ambiance 100% après-ski. EUR.

5 rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est tof.guyot@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02



