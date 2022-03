Soirée après-ski Saint-Malo, 18 mars 2022, Saint-Malo. Soirée après-ski Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

2022-03-18 – 2022-03-18 Pôle Jeunesse La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Raclette, chocolat chaud et jeux en bois Pour les Malouins de 11 à 17 ans (limité à 15 places). Sur réservation. espacesjeunes@saint-malo.fr +33 2 99 81 20 59 Raclette, chocolat chaud et jeux en bois Pour les Malouins de 11 à 17 ans (limité à 15 places). Sur réservation. Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Pôle Jeunesse La Découverte Ville Saint-Malo lieuville Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Soirée après-ski Saint-Malo 2022-03-18 was last modified: by Soirée après-ski Saint-Malo Saint-Malo 18 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine