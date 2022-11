Soirée après-ski des sapeurs pompiers Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines EUR L’Amicale des sapeurs pompiers de Sainte-Marie-aux-Mines organise sa 1ère soirée Après ski le Samedi 11 Février 2023. RDV dès 19h pour le repas à la salle des fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines, rue de la Warthe. Entrée adulte avec repas 25€ dès 19h. Entrée sans repas 10€ dès 21h. Attention : nombre de places limitées. Réservation obligatoire avant le 8 Janvier 2023 sur Google sur www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-sainte-marie-aux-mines/evenements/soiree-apres-ski-reservation

ou au 06 37 61 59 01. Dress code : Après ski et soirée animée par DJ Max Berg. Mallorca im Elsass. Repas tartiflette café et dessert inclus dans les 25€. +33 6 37 61 59 01 Sainte-Croix-aux-Mines

