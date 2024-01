Soirée après-ski chez le Vigneron Indépendant Saint-Hippolyte, vendredi 19 janvier 2024.

Soirée après-ski chez le Vigneron Indépendant Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Enfilez votre combinaison et chaussez vos après-ski pour profiter de l’ambiance des fêtes de haute altitude au cœur du domaine viticole Sylvie Fahrer & fils.

Pour la première fois, on vous invite au domaine pour une soirée après-ski, vous serez entourés des cuves, au cœur du domaine viticole.

Préparez vos combis et venez vous ambiancer au rythme de la musique après ski.

MENU SPÉCIAL HIVER : tartiflette préparée par le restaurant « Le rdv des copains »

La soirée se déroule dans la cour couverte du domaine donc n’ayez pas peur de venir en tenue de ski pour rester au chaud !

Réservez vos places au 0389730040 ou par mail domaine@fahrer-fils.com

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est domaine@fahrer-fils.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr