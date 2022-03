Soirée après-ski Bitschwiller-lès-Thann, 26 mars 2022, Bitschwiller-lès-Thann.

Soirée après-ski Bitschwiller-lès-Thann

2022-03-26 – 2022-03-26

Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin Bitschwiller-lès-Thann

EUR Ça y est vous l’attendiez tous ! La soirée Après-Ski est de retour ! DJ SEB venu du pays de l’après-ski, vous fera vivre une soirée à l’ambiance digne des plus grandes stations de ski. DressCode : tenue de Ski, Tyrol Autrichien ! Ne manquez pas de venir habillés avec vos plus belles tenues de skieur…. Plus besoin de faire 4 heures de route pour se rendre à Avoriaz ou à Ischgl, venez près de chez vous pour une ambiance 100% Après-Ski !!

+33 6 87 34 57 62

Bitschwiller-lès-Thann

