SOIREE APRES-SKI AU MY BEERS Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

SOIREE APRES-SKI AU MY BEERS Laval, 20 janvier 2023, Laval . SOIREE APRES-SKI AU MY BEERS 64 Rue de Berlin My Beers Laval Laval Mayenne My Beers Laval 64 Rue de Berlin

2023-01-20 – 2023-01-20

My Beers Laval 64 Rue de Berlin

Laval

Mayenne My Beers Laval vous propose une soirée APRÈS-SKI avec le DJ Chrisb ! L’APRÈS-SKI est une soirée accueillant un DJ set. Bonne ambiance de prévu pour leur première grosse soirée de l’année, préparez vous à passer un moment complètement givré. – Dress code : combi de ski, bonnet, masque, gants, moon boots… Attention : une bière offerte pour tout ceux qui jouent le jeu ! (mais le bonnet et les gants ne suffiront pas). Vous pourrez écouter de la bonne musique, boire des bières et manger de délicieux burgers. INFO PRATIQUE :

· Jour : Vendredi 20 Janvier

· Heure : de 19h00 à 0h00

· Restauration sur place : burgers, salades, finger food Ton rendez-vous du Vendredoi soir | Soirée Après-Ski au My Beers Laval https://www.instagram.com/p/CnM5b0Arjh4/?hl=fr My Beers Laval 64 Rue de Berlin Laval

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Laval Mayenne My Beers Laval 64 Rue de Berlin Ville Laval lieuville My Beers Laval 64 Rue de Berlin Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

SOIREE APRES-SKI AU MY BEERS Laval 2023-01-20 was last modified: by SOIREE APRES-SKI AU MY BEERS Laval Laval 20 janvier 2023 64 Rue de Berlin My Beers Laval Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne