Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge Gironde, PORTE DE BENAUGE Soirée Apéro-Vigneron aux vignobles Noriega Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge Catégories d’évènement: Gironde

PORTE DE BENAUGE

Soirée Apéro-Vigneron aux vignobles Noriega Porte-de-Benauge, 21 août 2021, Porte-de-Benauge. Soirée Apéro-Vigneron aux vignobles Noriega 2021-08-21 18:00:00 – 2021-08-21 21:00:00

Porte-de-Benauge Gironde Porte-de-Benauge Venez profiter de la dernière soirée de l’été au domaine.

Conviviale et familiale, avec dégustations, visite de chais, jeux pour enfants…

La soirée sera animée par le groupe de musiciens A l’Arrach

Sur inscription, nous contacter. Venez profiter de la dernière soirée de l’été au domaine.

Conviviale et familiale, avec dégustations, visite de chais, jeux pour enfants…

La soirée sera animée par le groupe de musiciens A l’Arrach

Sur inscription, nous contacter. +33 6 61 49 55 84 Venez profiter de la dernière soirée de l’été au domaine.

Conviviale et familiale, avec dégustations, visite de chais, jeux pour enfants…

La soirée sera animée par le groupe de musiciens A l’Arrach

Sur inscription, nous contacter. Maison du berneuilh – Vignobles Noriega dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, PORTE DE BENAUGE Autres Lieu Porte-de-Benauge Adresse Ville Porte-de-Benauge lieuville 44.67491#-0.25186