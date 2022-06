Soirée Apéro Musée Musique »Tarana », 12 juillet 2022, .

Soirée Apéro Musée Musique »Tarana »



2022-07-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-12 21:00:00 21:00:00

Avec le spectacle « Tarana », l’ensemble Taal Tarang déploie sur scène l’héritage millénaire de la danse Kathak, danse classique du Nord de l’Inde.

Au fil du concert résonnent les accents envoûtants d’une voix, d’un sitar et d’un tabla. Ils accompagnent les évolutions de la danseuse pleine de grâce et d’élégance.

Maitryee nous fait découvrir l’univers de la danse Kathak et les arcanes d’un monde magique peuplé de dieux et de héros hindous.

Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins du Garlaban) avec un accompagnement de chez Zia Concetta (trois crostinis gourmands), visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde.

Avec le spectacle « Tarana », l’ensemble Taal Tarang déploie sur scène l’héritage millénaire de la danse Kathak, danse classique du Nord de l’Inde.

Au fil du concert résonnent les accents envoûtants d’une voix, d’un sitar et d’un tabla. Ils accompagnent les évolutions de la danseuse pleine de grâce et d’élégance.

Maitryee nous fait découvrir l’univers de la danse Kathak et les arcanes d’un monde magique peuplé de dieux et de héros hindous.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par