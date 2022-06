Soirée Apéro Musée Musique « Soul Akemys », 2 août 2022, .

Soirée Apéro Musée Musique « Soul Akemys »



2022-08-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-02 21:00:00 21:00:00

15 15 Akemys, c’est un répertoire Soul des années 70 jusqu’à la soul moderne interprété avec une voix chaude et sensuelle..



Actuellement elle emprunte un répertoire soul des années 70 jusqu’à la soul moderne. Les standards, de Nina Simone à Bill Withers en passant par Aretha Franklin et Amy Winehouse, Akemys incarne, avec son groupe au son vintage, un climat very soul !!

Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins du Garlaban) avec un accompagnement de chez Zia Concetta (trois crostinis gourmands), visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde.

