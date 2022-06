Soirée Apéro Musée Musique « Manosanta »

Soirée Apéro Musée Musique « Manosanta », 26 juillet 2022, . Soirée Apéro Musée Musique « Manosanta »



2022-07-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-26 21:00:00 21:00:00 15 15 Un mix acoustique entre chansons roots, Cumbias & Milongas, Swing & Groove.

Guitares, contrebasse, sax et percussions tissent une trame féline, rythmes festifs ou lancinants, ressac des port de l’autre bout du monde…

Luis Pousa, guitares et voix

Louis Guillermin, contrebasse

Francois Cordaz, sax

Jean Michel Parenteau, percussion Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins du Garlaban) avec un accompagnement de chez Zia Concetta (trois crostinis gourmands), visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde. Un mix acoustique entre chansons roots, Cumbias & Milongas, Swing & Groove.

