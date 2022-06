Soirée Apéro Musée Musique « Guitarra Dimelo Tu », 19 juillet 2022, .

Soirée Apéro Musée Musique « Guitarra Dimelo Tu »



2022-07-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-19 21:00:00 21:00:00

15 15 Un spectacle où le son de la guitare, la danse et la poésie à travers le chant s’entremêlent pour recréer des grands classiques du Tango et du Folklore de l’Argentine.

Rodrigo Pardo – chant et guitare

Claire Vivo – danse

Dario Da Silva – danse, bandonéon

Diego Trosman -guitare et direction musicale

Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins du Garlaban) avec un accompagnement de chez Zia Concetta (trois crostinis gourmands), visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde.

