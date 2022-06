Soirée Apéro Musée Musique « 21 Juin Le Duo » Aubagne, 16 août 2022, Aubagne.

Soirée Apéro Musée Musique « 21 Juin Le Duo »

Cour de Clastre Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-08-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-16 21:00:00 21:00:00

15 15 Empruntant à la fois à la pop et à l’électro, Manon et Julien mettent en musique le quotidien, les bonheurs & les contrariétés de la vie de couple, la vie, l’espoir…



Les sonorités enjouées du ukulélé et de la guitare acoustique accompagnent leur pop positive pour offrir à nos oreilles des shoots de bonne humeur à écouter sans modération.

Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins du Garlaban) avec un accompagnement de chez Zia Concetta (trois crostinis gourmands), visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde.

accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98

