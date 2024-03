Soirée apéro Les Talentueuses Fablab L’Etabli Soustons, mercredi 13 mars 2024.

Soirée apéro Les Talentueuses Fablab L’Etabli Soustons Landes

Pour le mois des Makeuses, le Fablab organise une grande soirée ouverte à toutes et tous pour mettre à l’honneur des créatrices locales et faire découvrir notre atelier de fabrication.

Boissons & grignotis

GRATUIT et sans inscription

Tu es créatrice ? Contacte-nous et tu pourras exposer / vendre ton travail.

Tu es curieuse ou curieux ? Passe nous rendre visite pour découvrir le lieu, les créatrices, boire un verre et papoter avec cette merveilleuse communauté de talentueuses.

C’est l’occasion de fêter ensemble créativité et sororité dans la bonne humeur ??

Cet événement est organisé dans le cadre de la deuxième édition du MakerHerFest, un festival distribué qui met à l’honneur les makeuses, artisanes et fabriqueuses et personnes créatives de tout genre via une série d’événements dans plusieurs villes en France. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13 21:00:00

Fablab L’Etabli 18 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@letabli.net

